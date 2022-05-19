Стал известен новый главный тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам

Шур Уле Сварстад стал главным тренером женской сборной Норвегии. Об этом сообщает норвежское издание Skiforbundet.

Также среди кандидатур на пост главы женской команды ранее числились Тур Арне Хетланд, Ханс Кристиан Стадхейм и Стиг Рюне Квеен.

Норвежский специалист начнёт работать с командой с 1 июня. Контракт с тренером подписан на два сезона.

Отмечается, что руководство норвежской лыжной федерации продолжает искать помощника для Сварстада. Рассматриваемые кандидатуры на эту должность пока не называются.

Напомним, Шур Уле Сварстад ушел с поста тренера женской сборной по лыжным гонкам после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, где он помогал Роару Хьелмесету. Сварстад работал в национальной команде с 2016 года.

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