Вяльбе рассказала о том, как изменились её отношения с иностранными коллегами

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о том, как изменились её отношения с коллегами из других стран.

«Сейчас коллеги условно разделились на два лагеря. С одним нет вообще никаких отношений, с другими отношения остались прежними: нам сочувствуют, стараются поддержать. По крайней мере, я чувствую это именно так. На конгрессе FIS, где я планирую присутствовать, всё станет более понятным.

Пригласили ли меня на конгресс? У нас нет практики личных приглашений. Я еду на заседание FIS как член правления этой организации, намереваюсь баллотироваться на следующий срок.

Вероятность быть переизбранной от России? Это вряд ли кому сейчас известно. Ни для кого не секрет, что есть люди, которые открыто декларируют, что российских представителей в международных организациях быть не должно. Кто и как будет голосовать, мы тоже не знаем, поэтому о возможной перспективе я сейчас не думаю вообще.

Если результат окажется отрицательным, это, разумеется, будет неприятно, обидно, несправедливо, но никто от этого точно не умрёт. После всех консультаций мы решили, что подавать иски по поводу отстранения спортсменов в нынешней ситуации нецелесообразно. Не выиграем», — цитирует Вяльбе RT на русском.

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