Юлия Ступак получила травму на сборе в Крыму
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак получила травму на сборе в Крыму. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«У Ступак произошла небольшая травма, было подозрение на перелом. Она была отправлена в Москву на обследование, была травма стопы. Принято решение, что она едет домой лечиться. Сейчас она постепенно приступает к тренировкам», — рассказал Бородавко в эфире телеканала «Матч».
Напомним, в сезоне-2021/2022 Юлия Ступак занималась под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера. Крамер покинул сборную России и перешёл на работу в команду Италии, а Ступак вошла в состав группы Бородавко.
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