Эрик Вальнес: Большунов — машина, настоящий дикарь

Норвежский лыжник Эрик Вальнес отреагировал на новый пост россиянина Александра Большунова. Представитель России показал, что преодолел дистанцию в 180 км со значительными перепадами высоты.



«Меня такое не пугает. Многие пытались проводить подобные тренировочные сессии. Ничего нового, что он тренируется чертовски много. Но Большунов — машина, настоящий дикарь.



Если бы я прошёл 180 км, конечно, это было бы тяжело. Но его ничего не пугает. Когда он вернётся на международные соревнования, явно будет в прекрасной форме», — цитирует Вальнеса Nettavissen.

Напомним, на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.