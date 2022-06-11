Эрик Вальнес: Большунов — машина, настоящий дикарь

Норвежский лыжник Эрик Вальнес отреагировал на новый пост россиянина Александра Большунова. Представитель России показал, что преодолел дистанцию в 180 км со значительными перепадами высоты.
«Меня такое не пугает. Многие пытались проводить подобные тренировочные сессии. Ничего нового, что он тренируется чертовски много. Но Большунов — машина, настоящий дикарь.
Если бы я прошёл 180 км, конечно, это было бы тяжело. Но его ничего не пугает. Когда он вернётся на международные соревнования, явно будет в прекрасной форме», — цитирует Вальнеса Nettavissen.
Напомним, на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.
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