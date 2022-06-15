Александр Большунов рассказал, почему не общается с Йоханнесом Клебо

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о коммуникации с коллегами из других стран.
«Когда мы стояли вместе на пьедестале на церемонии награждения, то обменивались обычными фразами. На Олимпиаде, например, постоянно такое было. Всё было нормально. А общение в моём понимании – когда ты можешь подойти к человеку, просто поговорить с ним на любую тему, а не просто два слова сказать. Я не изучаю английский, чтобы общаться с иностранными соперниками.
Просто когда ты постоянно в англоязычной среде на Кубке мира, то какие-то слова запоминаются сами собой, ну и иногда во фразу складываются. Норвежцы знают отдельные слова на русском, я – на норвежском и финском. Например, перед Олимпийскими играми мы были вместе на сборах и проводили тренировку с Ийво Нисканеном, после которой он давал интервью журналистам и пошутил: «Не знаю, почему все думают, что Большунов иностранные языки не знает. Мы с ним нормально общаемся». И это действительно так, мы с Ийво отлично понимаем друг друга», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное интервью с Большуновым на нашем сайте в 11:00.
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