«Лучше действовать вместе, а не молчать». Большунов — об открытом письме Ласицкене Баху

Российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о своём отношении к открытому письму российской легкоатлетки Марии Ласицкене президенту МОК Томасу Баху.

«Такие вопросы, как у Марии Ласицкене, обязательно нужно задавать. Когда мы молчим, нас пинают ещё больше. За свои права нужно бороться. Но сделать всё нужно правильно, а не просто как-то выступить, и это потом забудется. Мне кажется, лучше действовать всем вместе, не молчать», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, что российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Мария Ласицкене написала главе МОК Томасу Баху открытое письмо, в котором смело и прямо прокомментировала его последние высказывания, касающиеся отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

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