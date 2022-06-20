Вероника Степанова оценила решение норвежцев повесить портрет Большунова для мотивации

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова отреагировала на слова тренера дистанционной группы сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрика Мюра Носсума о том, что они повесили на стену портрет трёхкратного чемпиона ОИ Александра Большунова для мотивации.

«Надо отдать должное норвежцам. Там лыжники – настоящие звёзды, говорят с первых полос газет, на ТВ. В других странах после сезона лыжники пропадают с радаров. Большунов там, возможно, бóльшая звезда, чем в России.

Если будет так, что Александр не сможет выступить на Кубке мира в следующем сезоне, аудитория упадёт. Его портрет можно воспринимать как завуалированную просьбу вернуть его и россиян на международную арену», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Большунов примерил форму советских лыжников: