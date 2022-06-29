Маркус Крамер рассказал о самом большом сожалении за время работы со сборной России

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что недопуск большей части спортсменов его группы до Олимпиады в Пхёнчхане в 2018-м стал главным сожалением за всё время работы с российской командой.

«Самое большое сожаление было, когда большую часть спортсменов моей группы просто не пустили на Олимпиаду в Пхёнчхан. У Сергея Устюгова, Евгения Белова, Натальи Матвеевой и других спортсменов были шансы на хорошие результаты. Я до сих пор не могу понять причины такого решения, и эти воспоминания очень остры и неприятны.

Мне очень жаль, что на Олимпиаде в Пекине не сумел завоевать медаль Артём Мальцев, хотя был отлично готов. Сергей Устюгов мог брать медаль в личном спринте, но не срослось. Обидно, что в личных гонках была недостаточно хороша Юля Ступак, но мы с ней знаем причину. Я рад, что Сергей и Юля смогли стать олимпийскими чемпионами, счастлив за них. Но наша группа могла выступить лучше.

На многих стартах у нас были хорошие результаты, но иногда случалось и такое, что мы не показывали те результаты, к которым готовились и которые хотели. В основном я доволен тем, чего мы добились, но могли добиться больше», — сказал немецкий тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В настоящее время Крамер возглавляет команду «А» сборной Италии. Спортсмены его команды будут представлять страну на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиаде.

Полный текст интервью читайте на «Чемпионате» 30 июня в 10:00.

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