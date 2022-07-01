«Привет, ФЛГР!» Губерниев прокомментировал ситуацию с призовыми у лыжников сборной России

Известный российский комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о политике Международной федерации лыжного спорта (FIS) в отношении лыжных гонок и прокомментировал ситуацию с призовыми на следующий сезон в Федерации лыжных гонок России.

«Я давно говорил, что FIS убивает лыжные гонки. Лыжные старты должны быть громкими, медали ненавидят тишину…. Кто считает наоборот, тот вредитель.

Кстати, если в лыжах международного сезона у россиян не будет, то, в отличие от биатлонистов, речи о призовых деньгах во внутренних соревнованиях не заходило! Иными словами, лыжники будут бегать без призового фонда! Или за сущие копейки! Привет, ФЛГР!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

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