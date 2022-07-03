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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен совершила каминг-аут

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Якобсен совершила каминг-аут
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Олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, бывшая норвежская лыжница Астрид Якобсен совершила каминг-аут. Это она сделала в своих социальных сетях.

«После нескольких дней шока из-за ненависти и насилия на улицах Осло я поняла, что тоже могу стать целью этого абсурда, потому что я люблю представительницу своего пола.

Мне никогда не было стыдно или страшно – я была горда и счастлива. Но раньше об этом знало только моё ближайшее окружение. Сегодня же я чувствую себя уязвимой и одинокой.

Я думаю не только о себе, но и о других людях, которые испытали на себе, что любовь непредсказуема. Я не боюсь. Просто хочу быть открытой и свободной – и любить того, кого хочу», – написала Якобсен в социальных сетях.

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