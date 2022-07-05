Призовой фонд Кубка мира по лыжным гонкам со следующего сезона будет увеличен

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) утвердил решение увеличить на 10 процентов призовой фонд всех этапов Кубка мира, сообщает пресс-служба FIS на официальном сайте.



Данное решение вступит в силу с начала сезона-2022/2023. При этом FIS внесёт 20 процентов от общего количества средств призового фонда.

Напомним, 5 июля FIS продлила на весь летний сезон-2022 отстранение российских и белорусских спортсменов, которое первоначально действовало до окончания сезона-2021/2022.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.