Маркус Крамер признался, что расплакался после сообщения от Елены Вяльбе

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что не смог сдержать слёз после того, как глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной страны Елена Вяльбе поблагодарила его за сотрудничество. По словам Крамера, это было после того, как Крамер договорился о контракте со сборной Италии.

«Потом я получил сообщение от Елены. Она поблагодарила меня за хорошую работу. Она написала, что я очень помог в плане того, чему они в России научились и что они сделали лучше. Я сидел дома один и плакал. Было очень приятно читать», — приводит слова Маркуса VG.

Ранее Крамер высказался об отстранении российских лыжников от международных стартов.

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