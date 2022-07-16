«Пашет и будет выступать». Тренер Турышев — о будущем Сергея Устюгова

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев высказался об уходе олимпийского чемпиона в эстафете Сергея Устюгова из группы Егора Сорина. Устюгов будет готовиться к сезону в сборной Ханты-Мансийского автономного округа, которую ранее возглавил Турышев.
«Я отношусь к этому спокойно, меня не интересуют причины, по которым он принимал те или иные решения. Раз олимпийский чемпион так решил – значит, так и будет. Устюгов выразил желание готовиться с нашей командой по планам Крамера – ради бога. Пока я с ним лично ещё не виделся, сделаю это в конце июля в Малиновке, где наша команда проводит сборы. Мы обсудим, каким он видит сотрудничество с нашей командой.
Раз Сергей Устюгов готовится к сезону, тем более со сборной округа, то обязательно будет бегать. Если бы Сергей не хотел вообще выходить на старты, он бы даже не начинал летние тренировки. Ему что – заняться нечем дома? Сын только родился, дочка ещё маленькая. Но он терпит, пашет, мотается по сборам. Уверен, что он будет выступать на всех стартах», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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