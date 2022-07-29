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«Чувствую себя чуть ли не стервой». Дальквист — об уходе из сборной Швеции

«Чувствую себя чуть ли не стервой». Дальквист — об уходе из сборной Швеции
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Шведская лыжница Майя Дальквист опровергла информацию, что ушла на самоподготовку по окончании прошлого сезона из-за финансов.

«Большую часть работы обычно делают дома, а потом уезжают в тренировочный лагерь, где подготовка происходит уже в другом режиме. Мы хотели следовать собственной программе и быть более гибкими при подготовке. Нужно ломать привычные шаблоны в том, что вы делаете, и привносить что-то новое.

То, что мы покинули сборную из-за денег — это неправда. Тяжело было объяснить людям, чтобы они в это поверили. Из-за этого чувствуешь себя чуть ли не стервой», — приводит слова Дальквист Expressen.

Напомним, Дальквист приняла решение уйти на самоподготовку ещё в мае 2022 года. В составе национальной команды она стала двукратной чемпионкой мира в командном спринте. Также на её счету две серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр в Пекине.

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