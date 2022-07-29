«Это фигня. Дело вовсе не в деньгах». Карлссон — об уходе на самоподготовку

Шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала информацию о решении уйти из сборной на самоподготовку из-за денег.



«Это фигня. Для меня не имел значения финансовый вопрос. Дело вовсе не в деньгах. Кажется, у нас не было времени всё объяснить. Нам бы хотелось успеть рассказать об этом нашим близким, спонсорам и, прежде всего, товарищам по команде. Мы хотели, чтобы они узнали об этом от нас, а не прочли в газетах», — заявила Карлссон в интервью Expressen.



Карлссон покинула сборную Швеции в мае 2022 года. В составе национальной команды она стала чемпионкой мира — 2019 в эстафете, шестикратным призёром чемпионатов мира и бронзовым призёром Олимпийских игр в Пекине. На самоподготовку также ушли её партнёры по команде — Линн Сван и Майя Дальквист.