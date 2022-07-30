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Лыжник сборной России Волков рассказал, почему решился использовать запрещённый препарат

Лыжник сборной России Волков рассказал, почему решился использовать запрещённый препарат
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Лыжник сборной России Сергей Волков рассказал, почему решился использовать запрещённый препарат. Спортсмен отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.

«В конце ноября я перенёс грипп, нос долго не проходил, его постоянно закладывало. Компьютерная томография показала, что у меня был двусторонний гайморит, двусторонний фронтит и двусторонний этмоидит. Если простыми словами, то выявилось очень серьёзное заболевание. Препарат «Ринофлуимуцил» мне был необходим для лечения, но справки о том, что он мне нужен, у меня в тот момент, к сожалению, не было. В детстве я им пользовался, а сейчас получил назначение врача обычной практики. Устное, консультативное, не задокументированное в справке.

Этот препарат запрещён к использованию в соревновательный период, я знал об этом и попросил дополнительную консультацию. Дальнейшие подробности я не имею права раскрывать. Но при использовании препарата я был уверен, что ничего не нарушаю. Оказывается, это была ошибка», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».

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