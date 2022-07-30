Лыжник сборной России Волков рассказал, почему решился использовать запрещённый препарат

Лыжник сборной России Сергей Волков рассказал, почему решился использовать запрещённый препарат. Спортсмен отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.
«В конце ноября я перенёс грипп, нос долго не проходил, его постоянно закладывало. Компьютерная томография показала, что у меня был двусторонний гайморит, двусторонний фронтит и двусторонний этмоидит. Если простыми словами, то выявилось очень серьёзное заболевание. Препарат «Ринофлуимуцил» мне был необходим для лечения, но справки о том, что он мне нужен, у меня в тот момент, к сожалению, не было. В детстве я им пользовался, а сейчас получил назначение врача обычной практики. Устное, консультативное, не задокументированное в справке.
Этот препарат запрещён к использованию в соревновательный период, я знал об этом и попросил дополнительную консультацию. Дальнейшие подробности я не имею права раскрывать. Но при использовании препарата я был уверен, что ничего не нарушаю. Оказывается, это была ошибка», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».
- 30 июля 2022
-
16:20
-
16:11
-
15:43
-
15:20
-
10:05
- 29 июля 2022
-
21:57
-
21:43
-
20:20
-
20:03
-
18:25
-
16:00
-
15:38
-
11:24
-
09:27
-
09:22
-
07:09
-
00:14
- 28 июля 2022
-
23:26
-
08:21
- 27 июля 2022
-
16:54
-
16:41
-
16:15
-
15:55
-
15:14
-
13:54
-
11:18
-
11:03
-
09:20
-
09:01
- 26 июля 2022
-
11:42
-
09:47
-
07:21
- 25 июля 2022
-
19:47
-
13:01
- 23 июля 2022
-
23:11