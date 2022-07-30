Лыжник Сергей Волков рассказал, как Вяльбе отреагировала на его положительный допинг-тест

Лыжник сборной России Сергей Волков рассказал, как президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на его положительный допинг-тест.

Спортсмен отбыл шестимесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и уже вчера, 29 июля, принял участие в контрольной тренировке национальной команды.



«Через пару дней позвонила Елена Валерьевна. Конечно, она покричала на меня, поскольку в итоге всё равно отвечать спортсмену, а на носу была Олимпиада в Пекине. С каким шлейфом из-за меня могла поехать туда наша лыжная сборная? Но и она поняла и приняла мои объяснения. Это был несчастный случай, а не какое-то намеренное нарушение», — сказал Волков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Полное интервью с Сергеем Волковым читайте на «Чемпионате».