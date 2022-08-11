Терезе Йохауг и Петтер Нортуг отреагировали на новость о гибели словенской лыжницы

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Петтер Нортуг и Терезе Йохауг отреагировали на новость о гибели словенской лыжницы во время тренировки в Норвегии.
«В большинстве случаев всё идёт хорошо, но то, что произошло, очень трагично. Сочувствую товарищам по команде, тренерам, вспомогательному персоналу и вообще всем, кто её окружает. Авария может случиться, когда вы за рулём автомобиля, но то, что произошло сегодня, просто немыслимо. У меня действительно защемило сердце, когда я узнала, сколько часов я тренируюсь на загруженных дорогах», — приводит слова Йохауг TV 2.
«Это может коснуться каждого, кто занимается лыжными гонками. Недавно мы провели очень хорошо фестиваль Blink, и грустно сейчас слышать эту новость. Тяжело осознавать, что произошло такое несчастье. Это большая утрата для команды и всех вокруг, просто ужасно. Выражаю глубокие соболезнования родственникам. Нам всем сейчас очень больно», — сказал Нортуг.
Напомним, 19-летняя словенская лыжница Хана Мази Ямник сегодня, 11 августа, трагически погибла в Норвегии во время тренировки на лыжероллерах, попав под колёса грузовика в туннеле.
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