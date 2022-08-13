Ступак — о норвежских лыжницах: думаю, надо убрать политику хотя-бы в наших отношениях

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Юлия Ступак высказала своё мнение о том, как сохранить уровень российских лыжников в условиях внутреннего сезона и рассказала об отношениях с норвежскими лыжницами.

«Надо продолжать привлекать людей, нужны трансляции по телевидению, заряжать людей лыжными гонками. Мне кажется, тут многое зависит от места проведения соревнований. В моём родном регионе, в Республике Коми, любят спорт и лыжи особенно, так что трибуны будут заполнены. Не каждую неделю, конечно, но, если точечно провести несколько стартов в сезоне, народ придёт. Мы же будем делать всё от нас зависящее, показывать интересные гонки.

Посыл норвежкам? Забывать они, наверное, про нас не забывают, но мне бы хотелось больше понимания от них как от спортсменов к спортсменам, нежели политических моментов. Думаю, надо убрать политику хотя бы в наших отношениях. Убрать то, что им говорят там.

Почему никто из них не высказывается на эту тему? Нет, почему, высказываются же. Вопрос в другом: если мы приедем на соревнования, они будут голосовать за то, чтобы мы не выходили на старт. Честно говоря, не знаю, как поступали бы мы в их ситуации. Не знаю… Это сложно. Я просто хочу, чтобы спортсмены относились к нам как к спортсменам, коллегам, людям, которые так же идут и достигают своих целей. Я верю в возвращение. Мы люди спорта, не лезем куда-то выше, мы не политики, просто делаем своё дело", — приводит слова Юлии Ступак «Спорт-экспресс».

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