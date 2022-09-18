«А его правильно перевели?» Большунов отреагировал на слова Клебо о российских лыжниках

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира, российский лыжник Александр Большунов отреагировал на слова норвежца Йоханнеса Клебо о российских лыжниках.

«Читал ли интервью Йоханнеса Клебо, в котором он чуть смягчил позицию по отношению к допуску российских спортсменов? Нет, полностью я его не читал, а то, что было опубликовано… Как ещё его перевели – точно правильно? Но бороться с лучшими мы все хотим. Борьба сильнейших двигает любой вид спорта вперёд», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев.

Читайте полное интервью с Большуновым в ближайшее время на «Чемпионате».