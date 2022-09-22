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Член правления Международной легкоатлетической ассоциации не поддержал возвращение россиян

Член правления Международной легкоатлетической ассоциации не поддержал возвращение россиян
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Член правления Международной легкоатлетической ассоциации (WA) и Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Антти Пихлакоски отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«Значение спорта в России велико. Если мы дадим послабление, то уменьшим давление, которое существует для того, чтобы положить конец происходящему. Я бы не хотел сдаваться в этот момент», — цитирует Антти Пихлакоски Helsingin Sanomat.

Напомним, генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.

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