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Председатель Олимпийского комитета Финляндии выступил против возвращения россиян

Председатель Олимпийского комитета Финляндии выступил против возвращения россиян
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Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Пеллерво Вапаавуори отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.

«По нашему мнению, невозможно думать, что будут предприняты послабления, когда ситуация никак не изменилась с точки зрения происходящих событий. Если мы начнём поступать так, то уменьшим давление, которое нужно для того, чтобы положить конец происходящему», — цитирует Вапаавуори Helsingin Sanomat.

Напомним, генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.

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