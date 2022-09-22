Председатель Олимпийского комитета Финляндии выступил против возвращения россиян

Председатель Олимпийского комитета Финляндии Ян Пеллерво Вапаавуори отреагировал на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона, который намекнул, что российские лыжники могут быть допущены к международным соревнованиям.



«По нашему мнению, невозможно думать, что будут предприняты послабления, когда ситуация никак не изменилась с точки зрения происходящих событий. Если мы начнём поступать так, то уменьшим давление, которое нужно для того, чтобы положить конец происходящему», — цитирует Вапаавуори Helsingin Sanomat.



Напомним, генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион намекнул, что российские лыжники могут быть допущены на Кубок мира в сезоне-2022/2023. В настоящее время россияне отстранены от международных соревнований.

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