Вяльбе — об итогах ЧР: самый большой сюрприз у ребят — это Коростелёв

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе подвела итоги летнего чемпионата России, который завершился в Тюмени.

Главным сюрпризом соревнований Вяльбе назвала 18-летнего Савелия Коростелёва, который завоевал три медали в четырёх стартах: стал вторым в классической гонке на 20 км, третьим – в коньковой и вторым – в кроссе. В спринте Коростелёв занял восьмое место.

«Наверное, самый большой сюрприз у ребят – это Коростелёв. И достаточно неожиданно очень хорошо и очень стабильно Анастасия Рыгалина, которая сейчас имеет новую фамилию. Она выиграла и классику, и кросс тоже. Очень круто!

Я всегда боюсь новых фамилий, когда они вот так резко вырастают из ниоткуда. Жаль, что не смогла принять участие целая группа спортсменов – группа Бородавко, которые болели коронавирусом, но тем не менее всё прошло очень хорошо», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».