Стала известна причина ухода легендарной лыжницы Ковальчик из польского биатлона

Новый президент польской ассоциации биатлона Йоанна Бадаш в интервью норвежским журналистам назвала причину ухода двукратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Юстины Ковальчик с поста директора федерации после полутора лет работы, сообщает sport.pl.

Отставка произошла 12 октября, и сама Ковальчик только намекнула, что не смогла найти общего языка с новыми членами правления. Как оказалось недопонимание касалось 17-летней надежды белорусского биатлона Дарьи Долидович, дочери легендарного лыжника Сергея Долидовича, который принимал участие в семи Олимпиадах.

Дарья с отцом сбежали из Беларуси после последних президентских выборов. Поначалу в Польше девушку определили в спортивную школу и оказывали поддержку. Но с приходом нового руководства всё изменилось. Долидович запретили тренироваться с молодёжной сборной Польши. Именно этот запрет и нарушила Ковальчик.

Разбирательства должны были состояться во время чемпионата Польши по лыжероллерам, но Юстину предупредили, и она заранее ушла в отставку.