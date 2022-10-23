Тихонов: надо отнять все деньги у Госдумы и платить лыжникам после отстранения России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предположил, что нужно делать после того, как Совет Международной лыжной федерации (FIS) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в следующем сезоне.



«Лена Вяльбе — молодец. Сейчас надо отнять все деньги у Госдумы, сократить её наполовину — всё равно толку нет. Все органы — Федеральное собрание и всё остальное. Вместо этого платить деньги лыжникам после отстранения, как в НХЛ. Да и скандинавы так делают у себя. Я много выступал в лыжных гонках, при этом выигрывал такие призы: сауны, снегоходы… Чего только не было. Я обыгрывал чемпионов мира!



У скандинавов лыжники — достойные люди. Они получают бешеные деньги за рекламу. Посмотрите, сколько там проводится лыжных гонок… Дети соревнуются чуть ли не с пятилетнего возраста. Начинают с утра и заканчивают вечером. Их там тысячи. При этом каждый финишировавший получает кубок, который свято хранит с детства. У нас будет «Лыжня Тихонова» в феврале. Люди с удовольствие приезжают от мала до велика. Приезжают даже со старыми ботинками. Где у нас душа болит? Об этом не могу не сказать. Мы никогда не будем жить хорошо, пока не будем ценить своё.



Правильно сказали: один бедуин нашёл в пустыне нефть — в итоге сделал Арабские Эмираты. У нас есть нефть, газ и вся таблица Менделеева… Теперь надо бедуина найти», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.