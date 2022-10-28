«На Бородавко у меня нет обид». Лыжник Черноусов ответил на обвинения в предательстве

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне Илья Черноусов прокомментировал сказанные ранее слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко, который обвинил спортсмена в предательстве.

«На Юрия Викторовича у меня нет никаких обид. Если бы он в лицо мне что-то сказал, это одно, а вырванные из контекста слова, поданные через СМИ, — совсем другое. Конечно, неприятно было читать такое даже в прессе, но, повторю, никаких обид у меня на него нет», — сказал Черноусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, в ноябре 2017 года старший тренер сборной России Юрий Бородавко предположил, что Илья Черноусов сотрудничал с комиссией МОК, которая отстранила нескольких российских лыжников от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. В марте 2022 года Бородавко в интервью «Чемпионату» признал свою ошибку и сказал, что его слова не предназначались для публикации и были вырваны из контекста.

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Полностью интервью с Ильёй Черноусовым читайте на «Чемпионате»: