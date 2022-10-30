Илья Семиков уверенно выиграл классический спринт на Всероссийских соревнованиях в Алдане

В Алдане (республика Якутия) состоялся мужской спринт в классическом стиле в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам. Его уверенно выиграл чемпион России, призёр этапов Кубка мира Илья Семиков, вторым финишировал Иван Горбунов, тройку призёров замкнул Андрей Мельниченко.

Всероссийские соревнования в Алдане. Спринт. Мужчины. Классический стиль

1. Илья Семиков – 3.08,56 секунды.

2. Иван Горбунов – отставание 2,23.

3. Андрей Мельниченко +2,62.

4. Андрей Краснов +11,06.

5. Владимир Рыбкин +21,73.

6. Егор Шпунтов +23,52.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение российских спортсменов на грядущий сезон-2022/2023.