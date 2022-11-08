Степанова — о пропуске международных стартов: для моей карьеры это скрытое благо

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова нашла положительный момент в пропуске международных стартов в сезоне-2022/2023 из-за отстранения российских спортсменов.

«Для моей личной карьеры сезон без международных соревнований — это скрытое благо», — рассказала Степанова в интервью Dagbladet.

Россиянка уверена, что сможет использовать сезон с меньшим количеством поездок и соревнований для наращивания своих возможностей, однако не стала сравнивать свою ситуацию с четырёхкратной олимпийской чемпионкой Терезе Йохауг, которая пропустила 1,5 года за употребление допинга, но показала отличные результаты после возвращения.

«Не думаю, что это сравнение вполне корректно. Терезе запретили участвовать во всех соревнованиях. У нас будет несколько соревнований здесь, дома, в России, где уровень может быть не хуже, а то и лучше, чем на Кубке мира», — добавила Степанова.