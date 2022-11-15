«Усердная работа на трассе и немного пиццы в перерывах». Черноусов — о сборе в Ливиньо

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в лыжном марафоне, российский и швейцарский лыжник Илья Черноусов опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о начале тренировочного сбора в итальянском Ливиньо.

«Привет, Ливиньо! Мы начинаем следующий тренировочный сбор на высоте более 1800 метров. Всё должно пройти хорошо. Усердная работа на трассе и немного пиццы в перерывах. Вперёд», — написал Черноусов на английском.

«Снег пока искусственный, но работать можно», — добавил лыжник на русском языке.

В 2020 году Черноусов сменил спортивное гражданство на страну супруги — Швейцарию, за которую начал выступать в сезоне-2020/2021. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира 2011 года в скиатлоне.