Клебо тайно работал с бывшим врачом «Милуоки Бакс», чтобы восстановиться к старту сезона

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо тайно сотрудничал с бывшим физиотерапевтом клуба НБА «Милуоки Бакс» Меган Стоу.

Напомним, в июле Клебо получил травму подколенного сухожилия, от которой он до сих пор не оправился.

По информации NRK, для того чтобы ускорить процесс восстановления и не пропустить старт Кубка мира, норвежец обратился за помощью к Стоу во время пребывания в США. Сообщается, что команда Клебо была настолько довольна врачом, что привезла её на последующий сбор в Ливиньо (Италия). Там они были вместе до прошлой недели, а затем Стоу вернулась со звездой лыжного спорта в Тронхейм (Норвегия), чтобы продолжить интенсивную работу над восстановлением.

В минувший понедельник, как сообщает NRK, Клебо и Стоу отправились в Бейтостолен.

«Едем в Бейтостолен с надеждой, что на выходных покатаюсь на лыжах. Именно травма определяет, будет ли старт (Кубка мира. — Прим. «Чемпионата») или нет. Думаю, что приму окончательное решение в четверг», — рассказал Клебо в интервью NRK.

Отметим, что Меган Стоу в течение 16 лет работала физиотерапевтом в клубе НБА «Милуоки Бакс», который в 2021 году стал чемпионом ассоциации.