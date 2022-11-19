Анне Кьерсти Кальво уверенно выиграла классическую разделку на открытии сезона в Норвегии

В Бейтостолене состоялись гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км в рамках традиционного открытия лыжного сезона-2022/2023 в Норвегии.

У женщин гонку уверенно выиграла Анне Кьерсти Кальво, пропустившая Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай) из-за заражения коронавирусом.

Лыжные гонки. Открытие сезона в Норвегии. Бейтостолен. Разделка, классический стиль. 10 км. Женщины

1. Анне Кьерсти Кальво – 27.51,19

2. Хейди Венг – отставание 31,7 секунды

3. Ингвильд Флугстад Эстберг + 36,6

4. Катержина Янатова (Чехия) + 40,8

5. Маргрете Бергане + 52,5

6. Силье Теодорсен + 1.01,7

7. Рагниль Хага + 1.03,8

8. Хелене Марие Фоссесхолм + 1.12,3.

Отметим, что у мужчин лучшим на той же дистанции стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо.