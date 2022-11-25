Клебо прокомментировал слова Большунова об отстранении

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова трёхкратного победителя Олимпийских игр Александра Большунова об отстранении российских спортсменов.

Ранее Большунов призвал людей на Западе не обвинять во всём россиян, а, наоборот, поддержать. Также российский лыжник предложил своим зарубежным коллегам представить себя на месте отстранённых.

«Как спортсмену Большунову сейчас действительно нелегко. Он тренируется, как и я, чтобы выступать на Кубке мира и чемпионате мира. Ему сейчас не позавидуешь. Я тоже хотел бы соревноваться с самыми лучшими во всех гонках. Но то, что сейчас происходит в мире (слова изменены в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «Чемпионата»), должно прекратиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым», — сказал Клебо в интервью TV2.