Петтер Нортуг пнул ограждение, переживая за брата

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг эмоционально болел за брата Эвена во время первой гонки на стартовом этапе Кубка мира, который проходит в Руке (Финляндия).

Нортуг-младший принимал участие в классическом спринте, где завоевал серебро, уступив лишь пятикратному олимпийскому чемпиону Йоханнесу Клебо.

Во время трансляции Петтер на эмоциях начал пинать ограждения.

«Нормальная реакция. У меня были точно такие же чувства на последнем подъёме», — прокомментировал действия брата Эвен в эфире Dagbladet.

«Я очень горд, счастлив и тронут тем, что сделал Эвен. Знаю, как много он работал ради этого. И очень радует, что ему за это воздаётся. Будет интересно последить за ним на гонках до Рождества и после него. То, что он тоже выглядел растроганным после финиша, — это нормально. Для него это первый личный подиум на Кубке мира, и в такой момент можно дать волю эмоциям», — заявил сам Петтер.