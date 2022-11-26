Дмитрий Губерниев: в лыжах заметят отсутствие россиян, но это никого не будет волновать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что мировой спорт справится без участия российских лыжников в международных стартах.
«У меня пропал интерес к лыжным гонкам. За кем там следить? Потеряют ли аудиторию? Лыжные гонки — местечковый вид спорта, что лишний раз показывает отсутствие большой географии. Если сравнивать с биатлоном, то лыжи — совсем локальная история. Но даже в ней они спокойно справятся без российских спортсменов — это трагедия.
В биатлоне никто глобально не заметит отсутствие российских и белорусских спортсменов. В лыжах, конечно же, отсутствие наших лыжников заметят, но это никого не будет волновать. Они спокойно проведут соревнования без России.
Я одним глазом слежу, что происходит на Кубке мира. Но поверьте, все гонки смотреть не буду. Давайте признаемся себе, что мировой спорт без России потеряет, но справятся без нас», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 26 ноября 2022
-
16:29
-
16:20
-
15:53
-
13:57
-
13:45
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
02:41
-
02:17
- 25 ноября 2022
-
22:00
-
21:00
-
20:14
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
17:00
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
16:04
-
14:55
-
13:53
-
13:34
-
12:57
-
12:54
-
12:21
-
10:09
-
09:52
- 24 ноября 2022
-
13:23
-
11:02
-
00:58
- 23 ноября 2022
-
20:33
-
20:13
-
19:33