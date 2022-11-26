Дмитрий Губерниев: в лыжах заметят отсутствие россиян, но это никого не будет волновать

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что мировой спорт справится без участия российских лыжников в международных стартах.

«У меня пропал интерес к лыжным гонкам. За кем там следить? Потеряют ли аудиторию? Лыжные гонки — местечковый вид спорта, что лишний раз показывает отсутствие большой географии. Если сравнивать с биатлоном, то лыжи — совсем локальная история. Но даже в ней они спокойно справятся без российских спортсменов — это трагедия.



В биатлоне никто глобально не заметит отсутствие российских и белорусских спортсменов. В лыжах, конечно же, отсутствие наших лыжников заметят, но это никого не будет волновать. Они спокойно проведут соревнования без России.



Я одним глазом слежу, что происходит на Кубке мира. Но поверьте, все гонки смотреть не буду. Давайте признаемся себе, что мировой спорт без России потеряет, но справятся без нас», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.