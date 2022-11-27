Клебо: чувствовал, что на последнем холме буду просто «крутить педали»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в 20-километровой гонке преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

«Я пытался сохранять положение. Потому что знал, что последний холм будет сложным и мне придётся напрячься, поэтому чувствовал, что просто буду «крутить там педали», — приводит слова Клебо TV2 со ссылкой на Viaplay.

Эта победа стала для Клебо третьей подряд на старте Кубка мира. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.

Отметим, что участие Клебо в гонках Кубка мира до последнего момента было под вопросом, так как он пока не мог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.