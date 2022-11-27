Клебо: чувствовал, что на последнем холме буду просто «крутить педали»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо прокомментировал свою победу в 20-километровой гонке преследования свободным стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).
«Я пытался сохранять положение. Потому что знал, что последний холм будет сложным и мне придётся напрячься, поэтому чувствовал, что просто буду «крутить там педали», — приводит слова Клебо TV2 со ссылкой на Viaplay.
Эта победа стала для Клебо третьей подряд на старте Кубка мира. Норвежец стал победителем классического спринта, гонки с раздельным стартом в классическом стиле на 10 км и гонки преследования в свободном стиле на 20 км.
Отметим, что участие Клебо в гонках Кубка мира до последнего момента было под вопросом, так как он пока не мог окончательно восстановиться после полученной в июле травмы бедра.
- 27 ноября 2022
-
17:44
-
17:40
-
17:32
-
17:21
-
17:05
-
16:27
-
16:20
-
16:17
-
15:45
-
15:39
-
14:57
-
12:40
-
11:56
-
09:59
-
09:50
- 26 ноября 2022
-
23:15
-
22:41
-
21:52
-
21:02
-
20:18
-
20:08
-
20:03
-
19:47
-
18:12
-
17:52
-
16:29
-
16:20
-
15:53
-
13:57
-
13:45
-
12:20
-
11:50
-
11:34
-
02:41
-
02:17