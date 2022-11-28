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Путин наградил Елену Вяльбе орденом за заслуги перед Отечеством II степени

Путин наградил Елену Вяльбе орденом за заслуги перед Отечеством II степени
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Президент России Владимир Путин наградил президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе Орденом за заслуги перед Отечеством II степени за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта в РФ. Соответствующий указ подписан и опубликован на портале правовой информации.

Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). В качестве альтернативы ФЛГР проводит этапы Кубка России с участием лыжников основной национальной сборной.

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