Путин наградил Елену Вяльбе орденом за заслуги перед Отечеством II степени

Президент России Владимир Путин наградил президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе Орденом за заслуги перед Отечеством II степени за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта в РФ. Соответствующий указ подписан и опубликован на портале правовой информации.

Вяльбе руководит ФЛГР с июня 2010 года. За это время сборная России завоевала 22 медали на Олимпийских играх, из которых пять — золотых.

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). В качестве альтернативы ФЛГР проводит этапы Кубка России с участием лыжников основной национальной сборной.