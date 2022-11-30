Савелий Коростелёв эмоционально прокомментировал победу в спринте на втором этапе КР

Российиский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Хакасия).

«Я был бы счастлив третьему месту! Я впервые выиграл в день рождения, и эмоции, конечно, зашкаливают. На финиш я просто выкатил на большей скорости, сумел выйти вперёд, а уже на прямой постарался удержать позицию. Удивился, что слева оказался Денис Филимонов, а не Артём Мальцев. Очень рад, но впереди ещё три гонки на этом этапе, нужно соредоточиться на них», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины:



1. Савелий Коростелёв — 3.33,40

2. Денис Филимонов — отставание 0,16 секунды.

3. Александр Большунов +0,77