Савелий Коростелёв эмоционально прокомментировал победу в спринте на втором этапе КР

Российиский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал победу в спринте у мужчин на втором этапе Кубка России, который проходит в Вершине Тёи (Хакасия).
«Я был бы счастлив третьему месту! Я впервые выиграл в день рождения, и эмоции, конечно, зашкаливают. На финиш я просто выкатил на большей скорости, сумел выйти вперёд, а уже на прямой постарался удержать позицию. Удивился, что слева оказался Денис Филимонов, а не Артём Мальцев. Очень рад, но впереди ещё три гонки на этом этапе, нужно соредоточиться на них», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины:
1. Савелий Коростелёв — 3.33,40
2. Денис Филимонов — отставание 0,16 секунды.
3. Александр Большунов +0,77
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