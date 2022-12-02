Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что чувствует, когда обыгрывает Большунова

Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, рассказал об эмоциях, которые испытывает после побед над трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Это приятно, конечно. И заводит, хочется, чтобы скорее началась следующая гонка, чтобы вновь бежать и вновь биться за место в элите. А ещё это очень неожиданно. В каждой гонке я думаю, что вот сейчас он выиграет и всех порвёт. Ну вот в классической разделке так и получилось, но в целом, я думаю, Сан Саныч только набирает кондиции и скоро всё встанет на свои места», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное интервью с Савелием Коростелёвым на «Чемпионате»: