Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал, что чувствует, когда обыгрывает Большунова
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Российский лыжник Савелий Коростелёв, лидирующий в общем зачёте Кубка России, рассказал об эмоциях, которые испытывает после побед над трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.
«Это приятно, конечно. И заводит, хочется, чтобы скорее началась следующая гонка, чтобы вновь бежать и вновь биться за место в элите. А ещё это очень неожиданно. В каждой гонке я думаю, что вот сейчас он выиграет и всех порвёт. Ну вот в классической разделке так и получилось, но в целом, я думаю, Сан Саныч только набирает кондиции и скоро всё встанет на свои места», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное интервью с Савелием Коростелёвым на «Чемпионате»:
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