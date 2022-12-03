Коростелёв взял золото в спринте на 2-м этапе Кубка России, Большунов — третий

В Хакасии (Вершина Тёи) прошёл финал мужского спринта в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка России – 2022/2023 по лыжным гонкам. Победителем соревнований стал Савелий Коростелёв. Вторым финишировал Сергей Ардашев. Бронзу завоевал Александр Большунов.

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Савелий Коростелёв — 3.44,17. Сергей Ардашев — отставание +0,57 секунды. Александр Большунов +1,00. Александр Терентьев +1,29. Илья Семиков +1,44. Иван Горбунов +14,44.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2022/2023 проходит в Вершине Тёи с 30 ноября по 4 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований на целый сезон.