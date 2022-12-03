Йоханнес Клебо объявил об отказе от борьбы за победу в Кубке мира
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что отказался от борьбы за лидерство в общем зачёте Кубка мира.
«Я отказался от возможности выиграть общий зачёт Кубка мира, когда не стартовал во вчерашней гонке. Сейчас я больше не рассматриваю такую возможность.
Это второй гоночный уикенд, и я не смог выйти на старт гонки. Я просто ненавижу пропускать забеги. Вчера я не мог бежать, и борьба за общий зачёт Кубка мира для меня закончилась», — приводит слова Клебо норвежское издание NRK.
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо стал победителем субботней спринтерской гонки свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира.
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