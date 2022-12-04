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Карлссон — о переодевании польки у трассы: мне стыдно, но организаторам стыдно больше

Карлссон — о переодевании польки у трассы: мне стыдно, но организаторам стыдно больше
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Шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о действиях польской спортсменки Изабелы Марциш. Она переоделась рядом с трассой перед стартом гонки на 2-м этапе Кубка мира в Лиллехаммере. В прямой эфир норвежского канала попали кадры, на которых лыжница в мороз меняет одежду.

«Мне стыдно, но я думаю, что организаторам гонки должно быть стыдно больше, чем мне. Это ошибка. Перед гонкой многое происходит, и мы не думаем, что это кто-то увидит», — цитирует Карлссон Dagblabet.

Ещё одна польская лыжница Моника Скиндер прокомментировала инцидент.

«Изабела рассказала об этом случае. Я считаю, что камеры нужно ставить иначе. Мы переодеваемся в этом месте перед стартом, а камеры включены, после разминки мы потеем и нам приходится надевать сухую одежду. Нужно установить эти камеры по-другому», — приводит слова Скиндер Sport.pl.

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