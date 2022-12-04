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Голберг лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин, более чем на 100 очков опережая Клебо

Голберг лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин, более чем на 100 очков опережая Клебо
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг. Таким образом Голберг оторвался в общем зачёте Кубка мира от своего именитого соотечественника Йоханнеса Клебо уже более чем на 100 очков.

Напомним, Клебо принял решение пропустить сегодняшний масс-старт из-за недомогания.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

  1. Пол Голберг (Норвегия) — 566
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 430
  3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 398
  4. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 346
  5. Вильям Порома (Швеция) — 313
  6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 299
  7. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 294
  8. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 275
  9. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 270
  10. Михал Новак (Чехия) — 238
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