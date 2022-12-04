Голберг лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин, более чем на 100 очков опережая Клебо
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В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг. Таким образом Голберг оторвался в общем зачёте Кубка мира от своего именитого соотечественника Йоханнеса Клебо уже более чем на 100 очков.
Напомним, Клебо принял решение пропустить сегодняшний масс-старт из-за недомогания.
Лыжные гонки. Кубок мира-2022/2023. Общий зачёт. Мужчины
- Пол Голберг (Норвегия) — 566
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 430
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 398
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 346
- Вильям Порома (Швеция) — 313
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 299
- Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 294
- Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 275
- Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 270
- Михал Новак (Чехия) — 238
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