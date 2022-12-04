Голберг лидирует в общем зачёте Кубка мира у мужчин, более чем на 100 очков опережая Клебо

В Лиллехаммере (Норвегия) прошёл мужской масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал лидер общего зачёта КМ норвежец Пол Голберг. Таким образом Голберг оторвался в общем зачёте Кубка мира от своего именитого соотечественника Йоханнеса Клебо уже более чем на 100 очков.

Напомним, Клебо принял решение пропустить сегодняшний масс-старт из-за недомогания.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

Пол Голберг (Норвегия) — 566 Йоханнес Клебо (Норвегия) — 430 Федерико Пеллегрино (Италия) — 398 Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 346 Вильям Порома (Швеция) — 313 Эрик Вальнес (Норвегия) — 299 Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 294 Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 275 Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 270 Михал Новак (Чехия) — 238