Норвежский лыжник: Губерниев — идиот. Во всём, что они говорят, нет ни слова правды

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева, который ранее заявлял, что спортсменов из сборной Норвегии не волнует отсутствие россиян на международных стартах. До этого в Лиллехаммере завершилась 10-километровая гонка свободным стилем. Норвежцы заняли девять из 10 первых мест в ней.
«Нет смысла даже комментировать то, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира, если бы не военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но правильно, что они сейчас не участвуют. Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы. Русские изменяют смысл слов и фраз. Во всём, что они говорят, нет ни слова правды. Обидно, но так и есть», — приводит слова Скара Nettavisen.
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