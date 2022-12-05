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Норвежский лыжник: Губерниев — идиот. Во всём, что они говорят, нет ни слова правды

Норвежский лыжник: Губерниев — идиот. Во всём, что они говорят, нет ни слова правды
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Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар прокомментировал слова журналиста Дмитрия Губерниева, который ранее заявлял, что спортсменов из сборной Норвегии не волнует отсутствие россиян на международных стартах. До этого в Лиллехаммере завершилась 10-километровая гонка свободным стилем. Норвежцы заняли девять из 10 первых мест в ней.

«Нет смысла даже комментировать то, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были здесь, на Кубке мира, если бы не военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), но правильно, что они сейчас не участвуют. Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы. Русские изменяют смысл слов и фраз. Во всём, что они говорят, нет ни слова правды. Обидно, но так и есть», — приводит слова Скара Nettavisen.

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