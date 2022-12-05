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Лидер Кубка мира среди женщин — о словах Губерниева: мы скучаем по русским

Лидер Кубка мира среди женщин — о словах Губерниева: мы скучаем по русским
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Лидер общего зачёта Кубка мира среди женщин норвежка Тириль Венг поделилась мыслями о высказывании комментатора Дмитрия Губерниева. Журналист уверен, что сборная Норвегии «не будет горевать» об отсутствии россиян на Кубке мира.

«По крайней мере, я и девочки из команды так не думают. Уверена, что и мальчики так не считают. Мы бы предпочли, чтобы русские участвовали, но, пока идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), правильнее всего не вмешиваться. Но, конечно, мы скучаем по русским», — приводит слова Венг Nettavisen.

Напомним, российские лыжницы пропустят весь сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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