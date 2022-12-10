«Для меня это дико и неправильно». Тренер Сорин — о претензиях шведских лыжниц к России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о претензиях лыжниц из Швеции к российским спортсменам.



«Меня это не слишком удивило, но дико было читать, как спортсмены высказывают своё мнение, кого допускать, а кого не допускать. Не могу понять и журналистов, которые бесконечно задавали вопросы, стоит ли допускать русских. Разве это спортсмены решают? Это решают совсем другие люди. Спортсмены, конечно, не последние люди, но они не могут выбирать, с кем им соревноваться. Далеко не у всех идеальные отношения в лыжном мире. И что теперь? Если кому-то кто-то не нравится, этот кто-то не должен бежать? Ну сам тогда не выходи на старт. Для меня, повторю, это дико и неправильно», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью c Егором Сориным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.