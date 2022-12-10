Дистанционный зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: норвежцы уверенно лидируют

Сегодня в Бейтостёлене (Норвегия) завершилась гонка в классическом стиле на 10 км среди мужчин. Золотую медаль завоевал норвежец Пол Голберг. Серебряную медаль получил его соотечественник Дидрик Тёнсет, а бронза досталась представителю Великобритании Эндрю Масгрэйву.
Расклад сил в дистанционном зачёте Кубка мира после этой гонки принципиально не поменялся. Победа позволила Голбергу упрочить свою позицию, и теперь он обгоняет ближайшего преследователя, соотечественника Мартина Лёвстрёма Нюэнгета, на 55 очков.
Лыжные гонки. Кубок мира. Дистанционный зачёт. Мужчины.
1. Пол Голберг (Норвегия) – 481.
2. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) – 426.
3. Вильям Порома (Швеция) – 362.
4. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 360.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 352.
6. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 294.
7. Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 290.
8. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 228.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 234.
10. Михал Новак (Чехия) – 228.
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