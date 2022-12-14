Кубок России по лыжным гонкам — 2022/2023: расписание этапов, календарь соревнований

17 декабря стартует четвёртый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих этапов.



Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, а третья часть турнира — в Чусовом.

4-й этап. Кирово-Чепецк 17 декабря – спринт, классический стиль 18 декабря – раздельный старт, классический стиль 20 декабря – раздельный старт, классический стиль

17 декабря – спринт, классический стиль 18 декабря – раздельный старт, классический стиль 20 декабря – раздельный старт, классический стиль 5-й этап. Красногорск 25 декабря – спринт, классический стиль 27 декабря – спринт, свободный стиль 28 декабря – раздельный старт, классический стиль

25 декабря – спринт, классический стиль 27 декабря – спринт, свободный стиль 28 декабря – раздельный старт, классический стиль 6-й этап. Сыктывкар 12 января 2023 года – спринт, классический стиль 13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль 15 января 2023 года – скиатлон

12 января 2023 года – спринт, классический стиль 13 января 2023 года – раздельный старт, классический стиль 15 января 2023 года – скиатлон 7-й этап. Красногорск 3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль 5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль

3 февраля 2023 года – раздельный старт, классический стиль 5 февраля 2023 года – спринт, классический стиль 8-й этап. Кировск 7 апреля 2023 года – раздельный старт, классический стиль 8 апреля 2023 года – спринт, свободный стиль 9 апреля 2023 года – раздельный старт, свободный стиль