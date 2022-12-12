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Дальквист раскритиковала новую систему начисления очков в Кубке мира

Дальквист раскритиковала новую систему начисления очков в Кубке мира
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Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист прокомментировала лидерство норвежки Тириль Уднес Венг в женском общем зачёте Кубка мира, а также оценила новую систему начисления баллов.

«Венг, безусловно, производит впечатление. Но, возможно, у неё ещё нет супероружия, благодаря которому она сможет побеждать.

Что касается системы начисления очков, то мне она кажется странной. Лучше иметь 15 восьмых мест, чем 10 побед. Получается, что в итоге победит тот, кто примет участие в большем количестве гонок. Думаю, что победы и подиумы стоят большего», — приводит слова Дальквист норвежское издание VG.

Напомним, в настоящий момент Майя Дальквист занимает пятое место в женском общем зачёте Кубка мира с 468 очками в активе.

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