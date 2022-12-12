«В тему к последним новостям». Александр Большунов опубликовал видео с мешком

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов опубликовал в социальных сетях фото и видео с мешком.
«Новогодние подарки», — написал Большунов, сначала опубликовав фото.
Фото: из личного архива Александра Большунова
«В тему к последним новостям», — добавил Александр, выложив видео.
Напомним, после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России – 2022/2023 олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира Сергей Устюгов заявил, что может называть членов сборной России «мешками». Он готовился к данному сезону в региональной команде. Позднее, выиграв коньковую разделку, Большунов жёстко ответил Сергею: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».
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