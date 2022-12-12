Бородавко признался, что его разочаровывает уровень российских стартов на фоне Кубка мира
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко признался, что его разочаровывает уровень российских стартов на фоне результатов Кубка мира — 2022/2023. Напомним, российские лыжники полностью пропустят текущий сезон из-за санкций FIS.
«Как специалист я пытаюсь сопоставлять происходящее на этапах Кубка мира с нашими соревнованиями. Разочарования пока больше, чем хотелось бы от наших соревнований. Поскольку уровень скоростей на этапах Кубка мира всё-таки повыше, чем у нас. Здесь конкуренции пока недостаточно. По крайней мере, в большей степени для лидеров. Стимул присутствует у спортсменов, но всё же хотелось бы, чтобы они выкладывались по полной. Для этого нужно больше мотивационных моментов», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
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